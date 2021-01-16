男求復合文千人朝聖！「分手理由」曝光全愣了：怎麼有臉
編輯中心/綜合報導
2021-01-16 11:07:52
男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，才能確認兩人是否能攜手走向婚姻。不過，近日一名男網友在臉書社團《戀愛公社》提到，被處女座女友提分手，想挽回這段感情，卻頻頻遭女方拒絕，豈料對話內容曝光之後，竟讓全場網友氣炸直呼「女生開眼了欸，棒！」
原PO貼文求助「在線上，請問有解救方式嗎？目前都還不理我」，並提到對方是處女座女友，想求復合。原PO在文中貼出兩人的對話紀錄，可見女方已經想清楚了，坦言「我們可能真的不適合吧，我們分手吧，我想了很久」，原PO緊張直嚷「寶貝，對不起啦，不會有下一次！我保證好不好，我知道這陣子妳真的都在忍」。豈料，女方瞬間理智斷線，洋洋灑灑列出她不滿的事跡「自從我去上班你整天廢在家，我提醒你要幹嘛你也是都沒用，還不如我自己住比較省心，我沒要你付房租付水電，家事也要做吧？我去上班，客人送東西什麼都要生氣，我不是靠客人賺錢的嗎？我不求你付錢，但我也不想去哪裡都要為了錢，年紀也不小了，還是月光族，一點點小傷就不想工作了，希望你以後能夠會想一點」。一連串對話曝光，讓網友們看完火大直呼「女生開眼了欸，棒！」「先存個一百萬再去求復合吧」、「復合？她應該沒傻才對啊」、「她不講得很清楚了嗎？問我們幹嘛？她要你的改變跟做法不都打出來了」、「還有臉求復合啊？」「拜託別耽誤人家吧」。（編輯：賴詠璿）