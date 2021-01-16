罷免王浩宇投票日 桃眷村地區出現投票人潮
記者李春台/桃園報導
2021-01-16 11:44:54
今(16)日是罷免桃園市議員王浩宇的投票日，由於天氣不錯，桃園中壢自立國宅的投票所一早就出現投票人潮。雖然有少部分民眾忘記帶身分證或是口罩，無法進入投票，但民眾也都迅速返家取得後回來投票，投票秩序也十分良好。
由於疫情關係，這次罷免投票與往年投票不同的是，這次民眾在進入投票所之前都必須先量體溫、消毒雙手並確認戴口罩才能進入投票所投票。選務人員也準備了備用口罩提供給沒有戴口罩的民眾，並希望投票的民眾在投票所內要保持安全的社交距離。中選會指出，王浩宇罷免投票時間是上午8點到下午4點，這次罷免案共設置233個投票所，投票人數32萬7758人，通過罷免門檻是8萬1940票。
桃園市選委會提醒，居家隔離、居家檢疫者不得進入投票所，投票所內外除事先進行清潔消毒，也會設置簡易防疫站，民眾須戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。王浩宇罷免案投票時間在下午4點結束，隨後將進行開票作業，雖然預估下午5點過後就會知道結果，不過依照法定程序，中選會要在22日以前審定罷免投開票結果，當天公告結果。