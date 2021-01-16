好市多搶暖暖包！北投店「一幕」婆媽羨炸：別家搶到尖叫

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一名網友在臉書社團《Costco好市多消費經驗分享區》指出，好市多南崁店一早開門，就湧入大批民眾入內搶購暖暖包，原PO崩潰直呼「一開店馬上一大群人衝進去，我還在狀況外，直到看到前方有鞋盒倒下後，才發現原來大家在搶暖暖包！」
隨後，有另一名網友在社團貼文表示，「今天早上在北投店搶到最後幾盒暖暖包，看到別間店為了搶暖暖包，鞋盒都被撞掉，還有人一次拿了40盒」，意外發現北投店的民眾相當守規矩，「大家是乖乖排隊的，由工作人員發給大家，1人3盒，不能多拿，大家也很守秩序」，並隨手拍下民眾排隊景象和大家分享。
畫面中可見，好市多北投賣場為了方便民眾排隊購買暖暖包，還拉起紅線引導，讓準備領取暖暖包的民眾整齊排在一條線上，畫面相當療癒；根據《ETtoday》報導，詢問好市多是否將會針對暖暖包進行限購？官方回應目前貨量確實不夠充足，還在商討將如何來販售下一批暖暖包。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「限購還是比較好！」「羨慕北投店，我去別家搶到聽見尖叫聲」、「先買起來以備不時之需」；但也有人認為「多穿幾件不就暖了嗎」、「暖暖包之亂」、「不懂為何要搶暖暖包」。（編輯：賴詠璿）