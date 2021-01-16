和王浩宇是親戚 邱仁德：不需要用「親戚」模糊焦點
記者李春台/桃園報導
2021-01-16 13:30:21
今(16)日是桃園市議員王浩宇罷免案的投票日，罷王活動發起人唐平榮和罷王總部執行長邱仁德上午分別前往美麗宮廷投票所及信義國小投開票所投票。唐平榮投完票之後，還推著自己90多歲的阿嬤去投票所投票，他說今天天氣好，希望大家都能踴躍出門投票；邱則表示，人民有行使投票的權利，無論同意或不同意都希望大家透過投票表達自己的態度，不要浪費了自己的權利。
今天的罷免王浩宇投票，中壢區共有233個投開票同步展開，邱仁德是中壢區信義里里長，上午到信義國小投開票所投票時，巧遇里民市議員梁為超也來投票，兩人在不同的投票所完成投票後接受媒體訪問，梁肯定市府及區公所規劃防疫措施非常嚴謹，絕不會影響大家投票的行為，呼籲天氣放晴，選民都能踴躍投票。對王浩宇之前講賽德克巴萊還有褻瀆宗教的做法，唐平榮表示，這種政治人物的言論的範疇到底規範的界限在哪裡？他認為王浩宇已經做到一個「頂端」了，並表示全台灣政治人物的言行尺度，王浩宇已經到一個臨界點了。他強調，如果這種人都可以躲過這次人民的審判的話，那以後大家都可以玩到臨界點了。
邱仁德表示，現在最緊張的應該不是他，而是某個政黨，「他們應該比我還緊張吧」。他說，罷免投票是人民行使自己的權利，這麼好的天氣更應該站出來表達自己個人的意願，無論同意或不同意都出來投票 ，不要浪費了自己的權利，「如果浪費自己的權利，未來我們的權利是不是就很容易就會被別人漠視？」
媒體問邱仁德跟王皓宇是親戚一事，邱表示，選舉是大家個人意識的行使，不需要用「親戚」模糊焦點；重點是王浩宇的行為大家能接受或不能接受，透過罷免案投票表達自己的態度。