台積電員工「年薪3倍」過得如何？真實情況曝光：要付出
編輯中心/綜合報導
2021-01-16 15:07:02
「護國神山」台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，昨（15）日早盤股價一度衝上625元，創下歷史天價，收盤時則回到601元，其連日漲幅引發話題。有網友不禁好奇，台積電員工的生活品質究竟如何，意外釣出知情人分享真實情況，貼文引發熱議。
原PO提到，身旁有位在台積電工作的朋友，平常就很難約，遇上連假更是約不出來，好奇打聽一下他的近況，朋友說平常日的工時就很長，若有連假4天，其中一天在家補眠，3天要去工廠加班，接著指出「雖然這位朋友的年薪是我的3倍，但陪老婆、陪爸媽、陪小孩、陪家人的時間卻比我少得多」，不禁疑惑「這樣的生活還有什麼品質可言？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「薪水3倍超幸福」、「有錢才有資格談幸福」、「錢領得錢比你多就是幸福」、「你工作30年退休，人家做10年，20年陪家人你比得上？」「薪水3倍，他10年你30年也追不上」、「看部門」；更有網友分享「我7年級班能進台積的同學，沒聽過有人後悔的，因為進去熬個7～10年，人生就是自己的」、「我認識的台積40多歲退休，回老家開民宿，看他生活也很愜意」、「同事有台積過來的，他覺得薪水一半還更累，想回去了，但我覺得這裡不累啊！讓我懷疑台積是不是蠻爽的」。不過，也有網友認為，工作內容和薪水沒有一定好壞，就看個人選擇，見仁見智，「但沒時間陪老婆，戴綠帽的風險是你的3倍」、「他們薪水大概有一部分要先多買一些醫療險，所以不用太羨慕」、「要賺錢當然需要付出時間，天底下沒有白吃的午餐，就看你怎麼選」、「其實他只是找藉口不想出門吧」。（編輯：賴詠璿）