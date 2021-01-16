不想吹暖氣！車擋風玻璃狂起霧 行家曝一招：省錢又有效
編輯中心/綜合報導
2021-01-16 16:18:34
近期受到寒流發威影響，全台氣溫一度下探至個位數，民眾紛紛搬出保暖衣物和家電禦寒，暖暖包也連日出現缺貨狀況；對此，就有一名網友在臉書社團《爆系知識家》表示，在車內不想要開暖氣，因為覺得很悶，但擋風玻璃卻不斷起霧影響視線，貼文立刻釣出內行網友分享「一招」解決。
原PO表示，最近氣溫比較低，若是在車上不開暖氣，擋風玻璃就會一片霧濛濛，影響到視線，不禁好奇詢問「汽車冬天如何不開暖氣讓車子不起霧？」因為本身不喜歡吹暖氣，感覺較悶，試過開送風也沒用，一定要開A/C（冷氣），開一小縫窗戶也沒用，笑稱「應該沒人跟我一樣不喜歡吹暖氣吧？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「其實暖氣只要開到吹玻璃方向到一定程度，玻璃鏡不會起霧就不需要繼續開暖氣」、「就窗戶的縫再開大一點或冷氣大一點，只能這樣，這是科學」、「我開貨車冬天也是開A/C（有除霧效果），再調整冷熱旋鈕，至不冷不熱的位置就好，覺得悶就是太熱，調冷一點就好」、「將冷氣出風口切到擋風玻璃，冷氣打開，這樣就不會吹到人了」、「AUTO按下去就好了」。對此，有老司機分享神招解救「車內玻璃用肥皂擦過」、「肥皂水擦過一遍，省錢又有效」、「前幾天上網查，覺得洗髮精乾擦頗有效」、「肥皂水擦拭，或是玻璃清潔液擦拭」。（編輯：賴詠璿）