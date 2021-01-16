男砸百萬爽娶老婆！洞房滾床見「驚人秘密」：真不能接受
編輯中心/綜合報導
2021-01-16 17:00:00
通常男女交往時，會非常了解彼此之後，才會決定是否邁入婚姻這條路，但如果婚後才發現一些秘密，恐怕感情在瞬間崩裂都是有可能的！近日，就有一名大陸男子表示，自己花了數十萬元人民幣（約台幣上百萬）娶老婆，沒想到在洞房夜卻發現驚人秘密，讓他直呼「無法接受。
據陸媒《中國國際教育台》報導，一名男子出面受訪提到「我花了幾十萬元的人民幣禮金娶了個妻子回家，沒想到當天晚上洞房歡愉的時候，意外發現他的大腿上有刺青，而且還是個人名」。好奇心作祟的他，詢問妻子「這個人是誰？」對方則回應「這我閨蜜的名字」該男並不相信，認為怎麼有人會將閨蜜的名字刺在大腿，於是暗中調查卻發現，這個刺青名字是「妻子的前男友」，讓男子完全不能接受，表示每晚只要同床看到他那個刺青，就讓他非常難以接受。而該報導也引發許多網友討論「雖然認識你是之前的事情，但既然分開了應該尊重你」、「老天！我也不能接受」、「趕緊找個地方雷射掉了吧....」、「真牛啊！你老婆連這種事情都瞞你」、「錢白花了...腿上還留有跟別人的回憶，真的無法接受」。（編輯：張嘉哲）