點外送餐廳就在隔壁！男喊「沒臉取餐」 反轉真相卻賺爆
編輯中心/綜合報導
2021-01-16 16:39:50
外送平台近年來崛起，不少懶人只要在家動動手指頭，美味的餐點就會送到家中，因此，即便餐廳距離非常近，有時天冷或下雨，也會有許多人用外送平台點餐。對此，就有網友表示自己點外送時，餐廳就在自家隔壁，讓他驚喊「沒臉向外送員取餐」，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「小弟剛剛想吃點東西就打開外送APP隨便點了一間沒看過的，後來結完帳剛剛在看備餐資訊的時候才看到地址，結果這間店在我住的大樓隔壁，走路10秒鐘的那種，我等等實在沒臉下去拿，叫他等等幫我放管理室好了，這樣對外送員來說會怎樣嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「外送員爽到翻白眼好嗎哈哈」、「外送員很爽，輕鬆賺一單」、「外送員肯定高興」、「我都這樣點啊，距離就在隔壁，就是懶得出門而已」、「超爽，外送距離超短」、「我真的有接過這種單，拿完餐點發現就在隔壁」、「我都這樣叫，就是懶得出門哈哈」。另外，也有人點破真相「你以為外送費用是用距離算的嗎？他們按趟數的」、「雙贏局面，不用出門，外送員爽賺一單」、「他們單數達到多少還有特別獎金呢，接到這種單只能說是爽賺」、「他們不是按照距離，是按照單數計算的啦」。（編輯：張嘉哲）