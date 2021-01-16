衝超商卻吃閉門羹！他看「10字公告」　全場秒愣：真尷尬

台灣的便利商店密集度超高，走在街上隔不遠就能看到兩三間超商出現，而店員也隨著店舖的規模大小而有人數上的不同，某些位處精華地段的超商，店員們甚至因為得同時負責結帳收銀、泡咖啡、取貨一時忙不過來，可說是相當不容易。近日有網友就到了24小時營業的便利商店，沒想到卻吃了閉門羹，一看門口的公告才忍不住笑翻「原來跟店員有關！」。

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這名網友表示自己今（16）日一早打算到超商買個東西，沒想到卻在電動門前吃了閉門羹，仔細一看才發現，門口上貼著大大的公告寫著「早班遲到了，大夜下班了」，整間店竟然唱了空城計，右下角還用小字備註寫下「畢竟加班也沒薪水」，讓這名網友直呼好無奈，而這個難得的逗趣經歷也被朋友分享到臉書社團《爆料公社》，話題瞬間掀起網友討論。

▲原來是接早班的店員遲到，大夜班店員不得已只能下班了。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

有民眾也傻眼表示「這家店的店長看到不知道會怎樣」、「這會不會被搶阿？」「真的尷尬了」，但也有網友不禁感嘆便利商店員工的辛苦之處「便利商店員工真的都很厲害，尤其大夜要進貨又要顧客人還只有一個人，由衷佩服」、「加盟主跟店長不支援嗎？這要是被投訴會撤銷加盟資格，幾百萬投資就丟水裡了！」。

不過也有人認為在門口貼公告的行為不妥「就算早班遲到，但基於職業道德也不該就這樣拍拍屁股離開，現在的年輕人很沒有責任感」，而這番言論也讓其他網友留言反駁「以前有幫人顧店，我都會等到人接班我再離開，但對方都越來越晚，搞得我精神快崩潰，之後時間一到，鐵門直接拉下走人」、「重點在於『加班沒有薪水』那句，大夜只好準時下班了！」、「大夜班說不定之後還有急事，這真的是不得已的手段吧！」。（編輯：楊智傑）