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發熱衣「4大清洗地雷」曝光！洗錯GG了　保暖度秒降70％

編輯中心/綜合報導

2021-01-16 19:05:00

▲近日台灣陸續遭受好幾波寒流來襲，民眾紛紛拿出抗寒衣物，其中「發熱衣」也是許多人的愛好，不過清洗發熱衣有4個地雷，一旦觸碰了，保暖度瞬間下將70％。（示意圖／取自unsplash）
▲近日台灣陸續遭受好幾波寒流來襲，民眾紛紛拿出抗寒衣物，其中「發熱衣」也是許多人的愛好，不過清洗發熱衣有4個地雷，一旦觸碰了，保暖度瞬間下將70％。（示意圖／取自unsplash）

近日台灣接連受到好幾波寒流來襲，而今（16）日強烈大陸冷氣團又南下，各地氣溫也已開始逐漸下降，讓不少民眾們紛紛拿出抗寒衣物來保暖，其中除了大衣、毛衣以外，也有許多人會先穿上一件「發熱衣」在裡頭，提升保暖度，但其實發熱衣在清洗時有4個地雷不能觸碰，若洗錯了恐怕會降低發熱衣的保暖功效，使保暖度瞬間減少70％！

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綜合專家說法，因為發熱衣所使用的材質較特殊，與一般上衣不同，發熱衣的原理是來自於特殊的纖維結構，能鎖住身體散發的水蒸氣轉為熱能，進而提高保暖功效，較不易失溫，但如果使用錯的洗滌方式，恐怕會降低保暖功效，只要洗錯一次，保暖度就會「下降70％」。

▲清洗發熱衣時，4個地雷要注意。（示意圖，／取自unsplash）
▲清洗發熱衣時，4個地雷要注意。（示意圖，／取自unsplash）
第一「不要使用熱水清洗」，雖然水溫高有利於去污，但因為發熱衣是透過纖維與纖維之間的小空隙來保存空氣中的熱能，但因為熱水會破壞發熱衣的材質，甚至導致衣服變形，也會降低它的保暖程度，所以在清洗前，建議先參考發熱衣上的清洗溫度。

第二「不要用力搓洗」，因為發熱衣屬於特殊材質，若是洗得太大力反而會將衣服的纖維、塗層破壞掉了；第三「不可以丟烘乾機烘乾」，雖然因為天氣冷，衣物晾曬在外頭很難乾，許多人洗完衣服通常都會拿去烘乾，但烘乾機的高溫也容易破壞發熱衣的結構，使保暖程度降低，因此建議發熱衣還是自然風乾就好。

第四「不使用特殊洗劑」，不少人在清洗衣服時，若看見頑強的污漬，都會使用像是漂白水那樣較為強烈的特殊洗劑，但其實特殊洗劑也會傷害發熱衣的結構，因此建議在清洗發熱衣時，還是使用一般洗衣精、洗衣粉就好。（編輯：郭佩蓉）

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