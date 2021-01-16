巷仔內／王浩宇罷免通過　國民黨全面啟動「下一步」

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先來看，罷免王浩宇的超高門檻，到底如何跨過的？
當初王浩宇以 1.7 萬票當選，不過依照選罷法規定，罷免投票必須有四分之一以上公民投票，且同意票必須大於不同意票。因為中壢區人口增加，原本預估 7.8 萬票可達標，現在已經變成近 8.2 萬票才能通過，數字竟然是王浩宇當選票數的 5 倍之多。「 5 倍門檻」成為王浩宇的護身符，也讓國民黨一度憂慮，表示未來不排除提案修正選罷法，讓罷免、選舉都回歸到合理票數。
不過16日傍晚的開票結果，「 5 倍門檻」卻被攻破了，票數還衝過8.4萬票，比8.2萬票門檻還要多，這到底怎麼過的？
王浩宇有「 5 倍門檻」護身，但國民黨估算，當初國民黨的中壢選區立委魯明哲在2018年立委選舉拿下10萬票，如果藍營反萊豬得人心，加上王浩宇言行顧人怨，10萬票有機會力壓「8.2萬票門檻」。雖然這次投票有疫情影響，但在周六投票當天，中壢氣溫一度回升到最高20度，被動員的藍營民眾願意出來投票，終於一舉罷免王浩宇。
王浩宇被罷免後，鼓舞了國民黨上下，國民黨已經宣布，將繼續支持各地的民間團體，只要有執政黨 (民進黨) 立委或議員言行囂張跋扈、背離民意，若有民間團體發動罷免，國民黨就會聲援並協助。
王浩宇罷免案通過，接著2月6日在高雄市也將舉辦前時代力量市議員黃捷的罷免案，接下來還有「萊豬立委」陸續被點名，包括被羅智強點名的民進黨台北市立委吳思瑤，都可能在未來陸續登場罷免行動，搭配著國民黨「反萊豬」、「還我公投」兩項公投連署行動，聲勢可望延續，痛擊執政的民進黨。
快訊／門檻過關 桃園市議員王浩宇確定遭罷免
罷免王浩宇通過 國民黨高度肯定：台灣民主優質展現
王浩宇遭罷免 民進黨批國民黨介入動員、造成政治對立