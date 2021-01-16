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巷仔內／王浩宇罷免通過　國民黨全面啟動「下一步」

記者 陳弘志 / 特稿

2021-01-16 19:42:06

被行政院長蘇貞昌聲稱支持政府萊豬政策的信功公司董事長楊博仁2日和國民黨主席江啟臣在中常會上視訊，澄清他從未支持萊豬進口。（圖／記者陳弘志攝，2020.12.2）
▲民進黨桃園市議員王浩宇的罷免案在16日跨過門檻，讓國民黨信心大振，藍營對民進黨的「下一步」決定全面展開。（圖／記者陳弘志攝）
雖然目前是民進黨全面執政下，但民進黨桃園市議員王浩宇的罷免案仍在16日順利跨過門檻，讓國民黨上下信心大振，藍營對民進黨的「下一步」，決定全面展開。
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▲桃園市議員王浩宇。(圖/記者呂炯昌攝)
▲民進黨桃園市議員王浩宇的罷免案在16日跨過門檻，讓國民黨信心大振，藍營對民進黨的「下一步」決定全面展開。(圖/記者呂炯昌攝)
首先來看，罷免王浩宇的超高門檻，到底如何跨過的？
當初王浩宇以 1.7 萬票當選，不過依照選罷法規定，罷免投票必須有四分之一以上公民投票，且同意票必須大於不同意票。因為中壢區人口增加，原本預估 7.8 萬票可達標，現在已經變成近 8.2 萬票才能通過，數字竟然是王浩宇當選票數的 5 倍之多。「 5 倍門檻」成為王浩宇的護身符，也讓國民黨一度憂慮，表示未來不排除提案修正選罷法，讓罷免、選舉都回歸到合理票數。

不過16日傍晚的開票結果，「 5 倍門檻」卻被攻破了，票數還衝過8.4萬票，比8.2萬票門檻還要多，這到底怎麼過的？

王浩宇有「 5 倍門檻」護身，但國民黨估算，當初國民黨的中壢選區立委魯明哲在2018年立委選舉拿下10萬票，如果藍營反萊豬得人心，加上王浩宇言行顧人怨，10萬票有機會力壓「8.2萬票門檻」。雖然這次投票有疫情影響，但在周六投票當天，中壢氣溫一度回升到最高20度，被動員的藍營民眾願意出來投票，終於一舉罷免王浩宇。

王浩宇被罷免後，鼓舞了國民黨上下，國民黨已經宣布，將繼續支持各地的民間團體，只要有執政黨 (民進黨) 立委或議員言行囂張跋扈、背離民意，若有民間團體發動罷免，國民黨就會聲援並協助。

王浩宇罷免案通過，接著2月6日在高雄市也將舉辦前時代力量市議員黃捷的罷免案，接下來還有「萊豬立委」陸續被點名，包括被羅智強點名的民進黨台北市立委吳思瑤，都可能在未來陸續登場罷免行動，搭配著國民黨「反萊豬」、「還我公投」兩項公投連署行動，聲勢可望延續，痛擊執政的民進黨。
▲國民黨主席江啟臣、前總統馬英九出席反萊豬公投連署新竹場活動，江啟臣對於王浩宇罷免案，表示「尊重與順應民意」。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席江啟臣、前總統馬英九出席反萊豬公投連署新竹場活動，江啟臣對於王浩宇罷免案，表示「尊重與順應民意」。（圖／國民黨提供）
 

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