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「祝王浩宇被罷免」預言成真！朱學恆拭淚：花籃錢沒白花

編輯中心/綜合報導

2021-01-16 20:27:39｜2021-01-16 20:47:27

▲王浩宇被罷免成功，宅神朱學恆也在臉書發文並附上圖片，直呼「浩宇你真是太棒了，接下來就是去當兵了，中壢人你們也真棒，預言花籃的錢沒白花，拭淚」。（圖／翻攝自《朱學恆的阿宅萬事通事務所》）
▲王浩宇被罷免成功，宅神朱學恆也在臉書發文並附上圖片，直呼「浩宇你真是太棒了，接下來就是去當兵了，中壢人你們也真棒，預言花籃的錢沒白花，拭淚」。（圖／翻攝自《朱學恆的阿宅萬事通事務所》）

民進黨桃園市議員王浩宇今（16）日確定遭到罷免，而先前曾經公開表態支持罷免案的宅神朱學恆隨即發文表示，他在去年12月底就送了2盆花到王浩宇的服務處，祝他「罷免成功，快去當兵，抗中保台」，他也表示「預言花籃的錢沒白花，拭淚」。

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宅神朱學恆在臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》發文，表示他在2020年12月29日就曾經送花給王浩宇，並表示「希望他可以趕快去追求自己抗中保台的夢想，不要只是敲鍵盤啦」。

▲朱學恆在去年12月就曾發文。（圖／翻攝自臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》）
▲朱學恆在去年12月就曾發文。（圖／翻攝自臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》）
如今王浩宇真的被罷免成功了，朱學恆也發文並附上當初送花籃的圖片，表示「浩宇你真是太棒了，接下來就是去當兵了，中壢人你們也真棒，預言花籃的錢沒白花，拭淚」，他隨後也再度發文，「天氣再冷，沒有浩宇的心情冷；溫度再低，沒有允恭的道德低。今晚週六，晚上十一點有夠冷，但在眾人敲碗之下我還是只好來個直播，讓我們一起呵呵笑」。

▲王浩宇被罷免成功，朱學恆也再度發文。（圖／翻攝自臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》）
▲王浩宇被罷免成功，朱學恆也再度發文。（圖／翻攝自臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》）
貼文一出，網友們也紛紛留言，「太開心了」、「中壢人好棒棒」、「宅神太神了，早預計會成功。中壢人也太牛了」、「中壢人的眼睛是雪亮的」、「我中壢人，我驕傲」、「很少看到這麼高人氣被下架的」。（編輯：郭佩蓉）
▲王浩宇被罷免成功，朱學恆PO出當初送上的花籃。（圖／翻攝自臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》）
▲王浩宇被罷免成功，朱學恆PO出當初送上的花籃。（圖／翻攝自臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》）
 
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