「祝王浩宇被罷免」預言成真！朱學恆拭淚：花籃錢沒白花

民進黨桃園市議員王浩宇今（16）日確定遭到罷免，而先前曾經公開表態支持罷免案的宅神朱學恆隨即發文表示，他在去年12月底就送了2盆花到王浩宇的服務處，祝他「罷免成功，快去當兵，抗中保台」，他也表示「預言花籃的錢沒白花，拭淚」。

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宅神朱學恆在臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》發文，表示他在2020年12月29日就曾經送花給王浩宇，並表示「希望他可以趕快去追求自己抗中保台的夢想，不要只是敲鍵盤啦」。

▲朱學恆在去年12月就曾發文。（圖／翻攝自臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》）

如今王浩宇真的被罷免成功了，朱學恆也發文並附上當初送花籃的圖片，表示「浩宇你真是太棒了，接下來就是去當兵了，中壢人你們也真棒，預言花籃的錢沒白花，拭淚」，他隨後也再度發文，「天氣再冷，沒有浩宇的心情冷；溫度再低，沒有允恭的道德低。今晚週六，晚上十一點有夠冷，但在眾人敲碗之下我還是只好來個直播，讓我們一起呵呵笑」。

▲王浩宇被罷免成功，朱學恆也再度發文。（圖／翻攝自臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》）