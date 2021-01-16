影／84582票罷王成功　唐平榮：是全台灣人的勝利

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罷王活動發起人唐平榮隨後表示，「我們重新拿回了中壢人的驕傲！」他說罷免過關，邱仁德里長可以不用辭里長了。他還強調，因為我們這次能夠用人民的公權力展現民主，下架一個造謠、抹黑、製造對立的議員，相信之後全台灣的政治人物都將會謹言慎行，「這是全台灣人的勝利。」
罷王總部發言人邱仁德在確定罷王成功後，也來到總部現場，他一走進總部就受到大批罷王支持者的簇擁，大喊「里長你辛苦了」，媒體問他心情如何，他笑說「已經哭過了」。接著邱走進總部，唐平榮張開雙手送上緊緊的擁抱， 兩人都激動地流下眼淚，並帶領現場民眾高喊「倒宇天光，光榮中壢」。邱仁德表示，「感謝上帝，這場美好的仗，我們真的已經打完了，而且也真的打贏了」。邱仁德說，這次的結果就是要告訴王浩宇「褻瀆聖靈的人是不能夠被原諒的。」
中選會指出，桃園市議會第2屆第7選舉區議員王浩宇罷免案投票人總數為32萬7,758人，投票人數為9萬2,226 人，投票率為28.14％，有效票為9萬1,710票，其中同意罷免票數為8萬4,582票，佔92.23 %；不同意罷免票數7,128票，佔7.77%，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。