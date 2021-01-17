台北路口「1設施」變多了！行人全推爆：希望未來更普及

台灣有許多民眾依靠汽機車上班通勤，因此每當遇到上下班通勤尖峰或周末，街道總是發生擁擠堵塞的現象，不少用路人也在抱怨同時擔心交通安全。今（16）日有網友就提出看法，指出自己發現台北街頭上越來越多行人走斜對角的十字路口，也不禁好奇發問「這樣設計有比本來的好或安全嗎？」，話題掀起眾人熱議。

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這名網友在PTT指出，自己近來時常在台北街頭看見這種十字路口，通常都是行人可以走直的、可以走橫的、也可以走斜對角，而且一旁的汽機車也都會全部停下來，這種設計就讓他好奇提到「台北好像越來越多？這樣設計有比本來的好或安全嗎？」。

▲人潮眾多時，用路人和駕駛之間互相禮讓才能達到交通安全。（示意圖／取自《Pixabay》）

有網友看到這則貼文也相當認同，紛紛留言回應，「這樣好多了，行人不必轉兩次，車子也不用等行人」、「基隆跟桃園也有這樣的交叉人行穿越道，希望越來越普及」、「好處就是行人不用跟轉彎車爭道，尤其公車一堆，恐怖」、安全很多，台灣現在是要想辦法把人車時間分離」、「台北人潮多，要用更快的方法 讓更多人走完紅綠燈」。

事實上，該名網友提到的十字路口叫做「行人專用時相」，又稱「

，設計用意在於讓行人於綠燈時段能以各種方向穿越路口，台灣通常設置在交通繁忙且行人眾多的路口，例如學校周邊或人潮擁擠的商業地點附近。（編輯：楊智傑）