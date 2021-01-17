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媽確診採檢7次都陽性！兒曝超慘「康復過程」　全場哭了

編輯中心/綜合報導

2021-01-17 09:55:30

醫院
▲中央疫情指揮中心昨（16）日晚間宣布，台灣再新增一本土案例。（示意圖／取自unsplash）
中央疫情指揮中心昨（16）日晚間10時臨時召開記者會，表示北部某醫院再增一名20多歲護理師染疫（案852），而她的爸爸和哥哥有流鼻水症狀，目前住院隔離。對此，就有一名網友透露自己的媽媽也曾經是確診者，如今已經康復的案例，強調「獵巫完全沒意義，醫護染疫根本沒什麼好責怪的！」
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原PO在PTT貼文指出「其實有警覺性非常好，但是真的不要獵巫跟過度恐慌，我們家去年都過得很不平穩，我媽算是確診者元老級案例，因為父親生病關係，需要陪病而染疫，也是在北部某醫院住了很長一段時間才出院，當時採檢了7次都還是陽性，最後真的沒辦法，醫生建議吃治療藥物才痊癒。」
▲一名網友分享自己媽媽曾經確診的經歷，表示當時慘到不行。（示意圖與本文無關／取自pixabay）
▲一名網友分享自己媽媽曾經確診的經歷，表示當時慘到不行。（示意圖與本文無關／取自pixabay）
「前前後後住了40幾天才三採陰出院，現在身體一切健康也沒後遺症，當時我在家中隔離，也是有咳嗽流鼻水的時候，心中壓力也是很大，深怕自己是不是也染疫，影響到身邊的同事跟朋友，前後採檢兩次都是陰性，後來父親病情惡化，急忙打電話給公所得到許可後，載父親到醫院急診開刀，等於爸媽兩個都在醫院，一個手術住院、一個確診隔離，當時家中慘到不行」。

原PO提到「而最近這幾位確診的醫護人員，也是照顧病患才染疫的，跟一些故意出國還是一些長期旅外染疫才回國治療的人根本不同，到底有什麼好責怪的，難道要叫那些醫護都罷工嗎？我當初隔離有老實的通知近期接觸的親友跟同事，請他們自己要注意身體狀況，且最近少外出，免得我真的確診會在牽扯出一串肉粽，坦白說我當初如果沒有老實跟身邊的朋友講，除了公司的人之外，身邊朋友基本上不會知道我在隔離。」

▲該網友也透過分享經歷，強調「不應該獵巫醫護，這是完全沒意義的事情」。（示意圖／取自pexels
▲該網友也透過分享經歷，強調「不應該獵巫醫護，這是完全沒意義的事情」。（示意圖／取自pexels ）
當事者表示「所謂的疫調也真的沒辦法100%告訴你什麼地方安全不安全，這些事情只有經歷過的人才知道恐慌跟壓力，所以大家只需要做好基本動作，把所有地方都當成有染疫的可能性，口罩戴好、落實消毒、盡量避免去人口密集的室內空間，一切就配合政府防疫措施即可，整天扯後腿獵巫，對於控制疫情不但一點幫助也沒有，況且也只會繼續製造對立而已，希望疫情盡快過去生活可以恢復正常... 。」

貼文一出，網友紛紛回應「好文給推，辛苦了QQ」、「推，真的想給你拍拍」、「謝謝你當初的犧牲付出，才能讓臺灣現在仍好好的QQ」、「好感人啊！」、「過來人經驗談！辛苦你了，有心人也不要亂帶風向」、「好文哭了！本來就是不要獵巫，醫護們都夠辛苦了」、「沒有這些醫護，台灣現在也不可能好好的，推！」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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