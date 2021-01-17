正妹送餐見備註「指令」臉綠！老江湖一看秒懂：抓到了吧
編輯中心/綜合報導
2021-01-17 11:06:00
外送平台近幾年崛起，不少懶人在家動動手指頭就能點餐，但也因為這樣，外送員與顧客之間也經常鬧出不少趣事。近日，就有女外送員分享自己送餐的時候，看到客人的「備註指令」讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「請問這是在玩我嗎....」只見貼出的截圖當中，該位客人備註上寫著「2F，到門口幫我喊，寶貝笨軒軒對不起啦！以後只抱你，食物到了，趕快出來」。貼文一出，網友紛紛留言「現在外送員還要幫情侶和好喔....」、「要是我就送到門口大喊，寶貝軒軒，我們分手吧，這是送你的最後一餐，別再打擾」、「幹嘛喊，又沒小費，直接手機螢幕給對方看留言就好了」、「這種客人真的自以為有趣，超無聊」、「一看就知道是渣男偷吃被抓到求原諒」、「渣男偷吃被抓到，還用這招，抓到了吧」。另外，也有不少網友分享經驗「我也遇過送餐時，備註要我跟取餐的人說對不起＝＝」、「這是故意讓另一半吃醋的作法，千萬不要照做，萬一遇到很兇的，可能吃上負評」、「我遇到這種都直接給對方看螢幕，喊啥喊啊」、「我唱過生日快樂歌...翻白眼唱完的」。（編輯：張嘉哲）