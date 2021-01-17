全聯驚見暖暖包爽拿2袋！店員下秒吐3字 眾驚：可買樂透
編輯中心/綜合報導
2021-01-17 11:30:26
近日受到強烈寒流來襲，不少人紛紛搬出保暖衣物，也準備許多禦寒神器，包括電暖爐、冷暖氣機或是隨手可攜帶的「暖暖包」，但由於暖暖包太夯，最近一週全台賣到大缺貨，許多商場一上架就被民眾掃空。對此，就有網友分享自己去全聯時，看到有賣暖暖包，沒想到自己拿了2袋結帳後，店員脫口「3字」讓她相當震驚，貼文引發熱議。
原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「今天下午去逛全聯的時候，到櫃檯結帳竟然發現桌上有暖暖包？簡直如獲至寶！話不多說馬上就拿2袋，結果下秒後面排隊小姐也拿三袋，店員就說『賣完了』，原來只有5袋....真是有夠幸運。」貼文一出，網友紛紛回應「真的太幸運了，我完全買不到」、「全聯怎可能有....根本沒看到」、「我已經放棄找尋暖暖包了，賣場也搶不贏別人」、「可以買樂透了」、「我們這裡暖暖包剛出來時還看過，寒流一來就再也沒出現過了，只剩一堆口罩在櫃台」、「我這邊都只剩下口罩了....根本看不到暖暖包」、「好幸運，真的可以去買樂透了」。事實上，由於暖暖包最重要的原料是鐵砂，但台灣長期以來都是依賴從國外進口，如日本、印度等，像是國人特愛的品牌「小白兔」暖暖包，就是從日本來的，但礙於疫情關係影響原物料進口，加上近日寒流來襲，台灣產量供不應求，才會造成民眾一包難求的狀況。（編輯：張嘉哲）