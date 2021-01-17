徵「精通英文」行政只開2萬6！網反嘆殘酷現況：真的合理
記者潘毅/綜合報導
2021-01-17 17:26:21
如果一項職缺有需要具備高階語言能力，通常也會開出更高的待遇來吸引人才。不過就有女網友發現，有公司徵求「精通英文」的行政助理，起薪仍只願意給予2萬6千元。徵才條件曝光後也掀起討論，更有過來人點破真實原因，並認為「條件算合理」。
一名女網友在《Dcard》工作板上分享，在徵才網站上發現有公司徵求特定語言能力行政助理，其中要求精通英文的職缺起薪開設為2萬6千元，另外要求德文或日文中等的職缺，則開出2萬4至2萬6的起薪。這樣的薪資也不禁讓原po疑惑，「此職缺在雙北，雖然是行政，但一個要精通精通英文，另一個要日文德文中等，薪水才開這樣？這樣是合理的？」
貼文曝光後也引發討論，立刻有過來人也點破真實原因，「很多都寫寫而已啊，不用精通，可以看的懂mail，可以基本對話就可以了」、「很合理阿，除非做翻譯，不然英文並不是什麼專業能力，就像你講中文一樣 就只是語言而已」、「行政對精通的定義我實在不敢恭維，雖然講精通，但實際上是指有碰過就好，所以這個薪水真的很正常」、「因太多人在找行政助理，供給大於需求，增加附加條件也很正常」。不過另有不少人感嘆，「會德文26000正常？這薪水很明顯不正常」、「現在語言能力那麼不值錢的嗎？」、「現在語言強的很多人，已經不像早期讀書人很少的時代」、「這種徵才文都會寫高一點啊，他怎麼可能不知道這種薪水能找到什麼樣的人，運氣好有比較厲害的來投他就賺到了」。（編輯：潘毅）