外送後多4罐冰奶茶！他怕爆直呼「不敢喝」　同行曝神解

連續幾波寒流侵襲台灣，許多民眾天冷畏寒於是使用外送服務點餐，有些民眾或店家為了體恤外送員忍受寒風將熱騰騰的餐點送上家門，會特別準備暖心的小餅乾或飲料替對方打氣，而日前就有外送員突然發現，送完餐後自己的外送箱上莫名出現4罐冰飲料，這也不免讓他擔心究竟為何無人認領，而文章貼到臉書社團後也掀起不少同行討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享這則自己遇到的趣事，他提到昨（17）晚自己將機車停在某大樓下，自己先拎著餐點送上門，沒想到出來後卻發現外送包上多了4罐冰奶茶。不過因為便利商店就在一旁，讓他不禁懷疑是否有人只是暫時借放，等了一陣子後都無人領取，這才收入箱內陪他完成當天任務後才帶回家。

▲網友擔心這四罐飲料不知從何而來，擔心惹上麻煩。（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

不過這則經驗談分享到外送員社團後，原PO除了也謝謝匿名贈送者外，也坦言「不太敢收，但是也沒辦法，不能亂丟吧？到家一直檢查包裝」，同行也紛紛深有同感表示「免錢的最貴」、「怎麼感覺有點像詐騙集團的手法？」、「然後過幾天被爆料某外送員幹走我4瓶奶茶」。

此外，外送員們也建議，如果真的想要體恤外送員或要送飲料，至少可以留個紙條，或是送回附近超商。許多外送員因為擔心惹上糾紛會不敢領取，「請你喝至少給你留紙條啊，我都正大光明請客」、「會不會是愛慕者，偷偷給你喝」、「暖心是外送員持續動力」、「還是要小心一點啦！電話在手邊準備好，喝完不對勁趕快119」。（編輯：楊智傑）