按讚「泡菜是南韓文化」氣瘋陸網！韓吃播主道歉慘成箭靶
編輯中心/綜合報導
2021-01-17 21:54:47
近期中國與南韓針對「泡菜」吵翻天，雙方網友都認為「泡菜起源」是從自己國家出現的。沒想到近期一位南韓吃播YouTuber，因為點讚到「辱華留言」，慘遭陸網友出征，她昨（16）日也在微博道歉，卻又被南韓網友怒罵「背叛國家」。
擁有5百萬訂閱的南韓網紅Hamzy，以吃播的的ASMR走紅。不過近期中、韓網友為泡菜起衝突，因此在她吃泡菜及包飯的影片下方也出現韓國網友嗆聲中國的留言。然而Hamzy平時都會有替粉絲留言按讚的習慣，或許也因為這樣沒有特別過目留言內容，因此上述針對中國謾罵的留言也被她一一點讚。這也讓中國大陸網友截圖下來傳回微博，引發戰火。
Hamzy隨後也在昨（16）日於微博粉絲頁上發文道歉，聲稱自己平時都會按讚留言，並無「辱華」之意，也表明「尊重大陸的飲食文化」。
不過Hamzy微博道歉文一出後，又引發眾多南韓網友的不滿，紛紛在YT頻道留言大罵她「出賣國家」。Hamzy隨後又解釋，在微博上的道歉是經紀公司所要求，並稱「我當然認為泡菜、包飯是南韓文化」。
想當然而，留言又再度被傳回微博，目前裡外不是人的Hamzy依舊遭受雙方的言語攻擊，成為此次「泡菜起源」之爭的最慘受害者。（編輯：潘毅）