吃火鍋店員老愛問「加湯嗎」！老饕揭3暗黑手法：別被騙

台灣人一年四季都愛吃火鍋，而冷冷的冬天更是能從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，吃到飽的麻辣鍋中享受溫暖身心的暢快感。不過出門吃鍋時常會發現店員端著湯壺上前詢問是否需要加湯，近日《小乾倩倩的遊戲的美食》搜狐號專欄就揭曉了店員這舉動背後的3大原因。

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根據《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄指出，民眾們到火鍋店用餐時，普遍會將店員詢問「是否需要加湯」的舉動，視為貼心服務。但不少店家其實在詢問加湯的這個舉動背後隱含3種「暗示」。首先，第一種是為了「加深印象，讓客人滿意度提高」，餐飲業注重服務態度，若是用餐時店員經常關注餐桌上的火鍋是否需要補湯，或是提供其他桌邊服務，便會漸漸在顧客心中建立良好印象。

▲寒冷的天裡，不少人都喜歡吃火鍋來暖暖身子。（示意圖／取自pixabay ）

接著《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，第2種可能則是為了「提高翻桌率」，由於火鍋店用餐時間普遍比一般餐廳來的長，某些餐廳更會限制用餐時間90分鐘，希望客人能早點用完餐讓店家迎接下一組客人。當店員詢問是否加湯的同時，就會遇到客人選擇加湯同時多點一些火鍋料、肉品，有可能誘導客人進行加點動作；遇到不需要加湯的客人，店員也能順手將電源爐火關閉，用小動作來暗示客人結帳。

第3種可能則是「節省成本，加快打烊速度」，若是吃火鍋的用餐時間恰好到了打烊前或休息時段，店員會更頻繁的上最後幾桌客人詢問是否需要加湯，因為對於火鍋店來說，可能會有準備晚餐、隔日食材的考量，在結束當日營業前會先整備好當日的鍋底、湯頭，加上能暗示客人店內快打烊，因此會希望最後幾桌客人加湯後能快點吃飽結帳。（編輯：楊智傑）