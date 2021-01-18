台南為何到現在沒蓋捷運？眾抖「致命敗筆」：肯定脫褲子
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 06:53:41
台灣的大眾運輸工具越來越發達，從以前的台鐵、客運等等，近年來發展出高鐵、捷運等等，各縣市也積極籌劃建造，為了就是給民眾便利的交通系統，不過，截至目前為止，六都當中就只有台南市還尚未興建捷運。對此，就有網友討論「台南捷運為什麼是六都最後蓋的？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「目前六都應該只剩下台南市還沒有捷運了，其他都已經有了，現在規劃定案都還蠻久的，可能第一條捷運蓋好也要2028年了，到時候小孩說不定都出生了，自認為台南交通真的蠻需要捷運的，有些路段上下班真的超擠，憑什麼台南捷運是最後蓋？」貼文一出，網友紛紛回應「如果只是上下班擁擠就要蓋捷運不構成條件吧...台北離峰時段捷運還是很多人搭」、「車多路小的話，交通黑暗期又拉長真的會被抗議」、「個人覺得除了雙北以外都不需要捷運...」、「公車都經營不起來了，還在經營捷運，也太鬧」。
不過，也有許多人點破關鍵「人口數？這樣要多虧啊」、「雙北人口數這樣捷運都虧了，台南唯一六都沒破兩百萬人的」、「以台南的人口結構及交通習慣來看，根本不需要捷運」、「人口少搭乘也不是持續性，到時候肯定賠到脫褲子」、「台南人口太分散，總數也不多，多數人都自駕車居多」。事實上，根據去年六都人口統計數顯示，台南的人口確實在六都敬陪末座，僅有1百87萬4917人，是六都當中唯一沒有破兩百萬人的直轄市，按照各縣市捷運的營運狀況來看，台南未來若蓋捷運，要如何提升乘客載量，進而達到不過度虧損的狀況，確實是當地政府的一大課題。（編輯：張嘉哲）