全聯買菜見69元「大小不同」！婆媽霧煞煞 行家揭密真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 08:38:41
全聯福利中心因其便利的特性，不少有上班的家庭主婦沒有時間逛菜市場，就會到全聯買菜回家烹飪，不過，近日有網友表示，自己到全聯買菜時卻發現同價格的菜，體積竟然差了「一倍之多」，讓她超不解，貼文引發熱議。
原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「想請問大家，這兩個都是69元，大家會選哪一個」只見貼出的照片當中，兩顆韓國大白菜都在架上，其標價都是69元，但左邊的這一顆體積卻整整大於右邊的一倍以上。貼文一出，網友紛紛回應「選小的，小的比較嫩」、「我會選小的，比較好吃」、「大顆的蒂頭看起來比較沒那麼新鮮喔，買小的」、「不要覺得同價格就買大的，要吃品質要買小的」、「大的蒂頭已經黒了，適合當天煮完吃完」、「大的已經切開很多天了，絕對買小的」。不過，也有網友表示「雖然小的比較新鮮，但如果是大份量家庭的話，買大的當天煮完吃完就可以了」、「人數多買大的，人數少就吃品質買小的」、「看人數決定大小啦，吃得完的話可以買大的」。而原PO也在留言區透露「因為是要煮員工餐，所以最後自己選擇大的購買，切開來還是一樣很新鮮啦」。（編輯：張嘉哲）