為何銀行快速櫃檯也超慢？全場喊「真實原因」：根本心死
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 08:55:03
雖然科技日益發達，許多銀行事務都能透過手機APP或者線上網路銀行申辦，但有時逼不得已還是要親自跑一趟銀行辦理事務，其最擾人的就是等待落落長的排隊民眾，但通常櫃檯也都設有一般櫃台以及快速櫃檯兩種，提供給民眾做選擇。對此，就有網友討論「為何銀行快速櫃檯還是超慢？」貼文引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」貼文表示自己日前去銀行辦理事務，明明排的是快速櫃檯，卻還是等超久，讓他不禁抱怨「銀行這個叫做快速櫃檯嗎？根本改名叫做龜速櫃檯好了...這種效率台灣能經濟起飛嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「很多人去銀行真的問東問西，要快也快不起來」、「一堆人不做功課就跑去銀行，狂問猛問，怎麼快」、「快速櫃檯根本一點都不快速，搞不清楚狀況的人太多，每次去銀行真的超心死的」、「很多人排到櫃檯都以為天下的時間都是服務自己的，除了辦該的業務以外，就狂問一堆，尤其是長輩」。另外，也有人點破關鍵表示「快速櫃檯的快速前提是客戶自己也要知道自己要幹嘛，能事先寫的文件不寫，一直輪到自己之後才開始慢慢填，甚至還有跑錯櫃檯在那邊鬧的，當然快速變龜速啊，完全是陋習」、「快速櫃檯是做好功課的人在排...一堆人看到快速就擠過去，那跟一般櫃檯有啥差別」。（編輯：張嘉哲）