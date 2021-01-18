外籍女搭台鐵拒戴口罩！列車長「霸氣危機處理」　網狂讚

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原PO聽完也跟著勸外國女子，卻被對方比不雅手勢，之後還不斷咆哮，就算現場其他乘客請她冷靜也沒用，直到列車長現身，並和外國女子講好，讓刷悠遊卡、沒買座位的她坐哺乳室一路到台中，結果她突然又反悔，以「因為是密閉空間」拒絕，最後只願意到另一個車廂站著。
原PO指出，後來警方向他詢問狀況，沒想到外國女子看到時，又開始咆哮，列車長聽到也立即危機處理，直接通報「這裡是列車XXX號。 我現在快到竹南，請求支援，我這邊拒載」，最後外國女子疑似看到竹南站很多警察，發現狀況不對，自己下車。
經過這次事件的原PO認為，大家都處理的非常好，車上也有很多會英文的幫忙溝通，他也強調「外國女子根本會聽講中文，只是裝傻的時候講英文，她以為我們都不會英文！真的不要把台灣人當作塑膠，在台灣就給我好好的做好該做的！」
許多網友也紛紛回應，「遵守規則不就沒事了，不知道疫情很嚴重嗎」、「太誇張了！不能好好戴口罩嗎」、「列車長直接拒載，也太帥了」、「這個外國人居然認為咳嗽要拿下口罩」、「防疫工作本來就是應該從自身做起，原PO很棒」、「列車長處理方式，太霸氣」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。