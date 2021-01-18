天冷他爽吹冷暖機！內行見「一畫面」嚇壞：沒走火很幸運
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 10:29:08
近期受到寒流發威影響，全台氣溫一度下探至個位數，民眾紛紛搬出保暖衣物和家電禦寒，暖暖包也連日出現缺貨狀況；對此，就有一名網友在臉書社團《爆料公社二社》提到，使用冷暖空氣機時，卻莫名燒壞兩條延長線，內行一看秒懂背後原因，嚇傻直嚷「很幸運還沒有電線走火！」並提醒原PO正確用法。
原PO好奇表示「冷暖空氣機，有人遇到一樣的問題嗎？」他提到最近使用冷暖空氣機，已經燒壞兩條延長線，並稱「兩條延長線的容量是足夠的，而且只有吹暖氣，沒有插其他電器」，而冷暖空氣機插頭為「14A125V」，延長線則為「15A125V」。畫面中可見，原PO使用的延長線插頭孔洞已經焦黑變形，外觀顏色也有些許泛黃。貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛嚇壞直呼「冷暖空氣機14A、延長線15A，差1A很容易過載，要小心啊」、「長期處於滿載，不燒也難」、「很幸運還沒有電線走火！」「高功耗電器不能接延長線，這不是基本常識嗎？」「電暖器、電鍋、熱水器、冰箱、微波爐，這種大功率的電器都要獨立插座，這是常識！」「不適合用延長線，只適合單一插座喔」。此外，也有網友建議「看起來延長線都很舊了，要定期換新啊，危險」、「你的延長線好舊」、「延長線有點舊，該換新的了」、「通常高功率的，真的要插，我延長線一定會買很好的」。（編輯：賴詠璿）