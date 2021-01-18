打給藥局問「還有暖暖包嗎」？店員神回 媽臉綠急掛電話
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 11:08:25
近日受到強烈冷空氣影響，不少人除了將厚重衣物搬出以外，也會準備許多保暖物品，其中暖暖包因其攜帶方便，全台賣到大缺貨，不少人都都哀嚎「一包難求」。近日，就有網友分享自己打電話到家中附近的藥局，詢問是否還有賣暖暖包，沒想到答案令她超傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「暖暖包之亂啊！最近要去家裡附近的藥局之前，就先打電話去問還有沒有暖暖包，當時打過去問店員還有沒有貨時，店員跟我說還有，我就詢問是否有限購，店員也表示一人只能購買五包。」於是我繼續問「那小孩也可以買嗎？」藥局店員竟問我「小孩請問幾歲」，我回答「3歲」，結果店員說「不行喔要滿18歲喔.....」當下聽到真的很傻眼「小孩也會冷啊？所以也不能買嗎？是不是限購過頭了？」店員仍然表示「沒辦法！要滿18歲才能買」，這樣的回應，讓原PO氣到直接掛電話。貼文一出，網友紛紛回應「真假啊...買暖暖包要18歲？開玩笑？」、「限購政策吧，怕有人利用小孩掃貨」、「買個暖暖包還要被限制歲數，誇張」、「要滿十八歲才能買是什麼概念，真是見鬼了」、「要是藥局沒有限購可能連5包都買不到呢」、「限購啊，不然你可能連五包都沒有」、「原來暖暖包是18禁，哈哈哈哈太鬧啦！」。（編輯：張嘉哲）