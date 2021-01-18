罷王之後「清捷」！林昶佐：強化黃捷正面形象反罷免
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-18 11:19:28｜2021-01-18 11:34:02
桃園市議員王浩宇上週六（16日）遭到投票罷免成功，公民團體下一步是「清捷」，2月6日將舉行罷免高雄市議員黃捷投票。協助黃捷反罷免的無黨籍立委林昶佐今（18）日表示，會持續強化黃捷正面形象、問政方面的專業，不陷入罷捷團體的負面選戰。
與黃捷同樣從時代力量退黨，私交甚篤的無黨籍立委林昶佐受訪表示，這幾週不管是高雄在地、民進黨朋友一直都有給建議，對此非常感激，策略上一直強調黃捷問政的認真、正面的形象，後來與高雄在地朋友、民進黨朋友達成共識，盡量支持黃捷、不支持罷免，至於鼓不鼓勵選民出來投票，尊重市民的選擇。媒體詢問是否不跟罷捷團體正面對決？林昶佐表示，他們策略主要是強調黃捷正面形象、問政上的專業，不去陷入罷捷團體的負面選戰，但是不代表罷捷團體提出負面扭曲的訊息時，不去做澄清。
與黃捷的同選區的民進黨籍立委許智傑表示，台灣不要用報復性罷免製造對立跟仇恨，應該是製造溫暖與愛的社會。至於會不會擔心罷王之後產生骨牌效應？許智傑表示，每個選區的結構不同、民代與選民的互動也都不同，不一定會有骨牌效應。