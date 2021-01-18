罷王之後「清捷」！林昶佐：強化黃捷正面形象反罷免

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與黃捷同樣從時代力量退黨，私交甚篤的無黨籍立委林昶佐受訪表示，這幾週不管是高雄在地、民進黨朋友一直都有給建議，對此非常感激，策略上一直強調黃捷問政的認真、正面的形象，後來與高雄在地朋友、民進黨朋友達成共識，盡量支持黃捷、不支持罷免，至於鼓不鼓勵選民出來投票，尊重市民的選擇。