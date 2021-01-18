不甩隔壁有全聯！她衝超商「買5根香蕉」 網曝隱藏優勢
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 11:04:42
台灣便利商店林立，走沒幾步路就可見便利商店的蹤影，且服務項目多元，不論是購物、繳費、寄取貨物等都相當方便。不過，近日就有網友在PTT八卦版提到，發現一名女士走進超商，一口氣買了5根香蕉，卻不禁疑惑隔壁全聯福利中心價格較便宜，為何寧願到超商購買？貼文立刻引發熱議。
原PO表示，無意間看到一位女士，走進連鎖超商，一口氣買下5根香蕉，結帳時店員還特地提醒她「一根要20元喔！確定要買嗎？」這位女士仍毫不猶豫，迅速掏出千元鈔票結帳，讓原PO不禁困惑直呼「隔壁全聯5根才39元的說」，想知道為何寧可選擇在超商購買價格較高的香蕉。貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛指出2大優勢，分別為：節省時間，以及超商的香蕉大多有事先經過挑選，新鮮度和外型都不差，「超商的香蕉不用特別挑都滿漂亮的」、「尋求方便的人」、「超商的都有挑過啦！太醜的不會上去的」、「人家時間值錢啊，已經不需要精打細算了」、「人家可能就是不想在全聯排隊等幾分鐘結帳」、「全聯走進去再拿到櫃台結帳，花的時間比較久吧」、「全聯排個10分鐘就浪費了」、「是寧願多花點錢買方便」。不過，也有網友認為「真的財富自由，我只能買全聯的」、「我都跑傳統市場，還要問一斤多少欸」、「多走幾步路可以省點錢，我還是去全聯買」、「每個人有不同的需求選擇」、「超商太貴了，還是喜歡去全聯買，還可以累積點數」。（編輯：賴詠璿）