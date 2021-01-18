天冷跟媽要電暖器！男開箱卻臉綠 「說明書」讓空氣秒凍
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 12:11:26
寒流不斷來襲，氣溫也不斷下降，許多人都開始考慮購入「暖房電器」。近日，就有網友分享，趁著放假回家，跟媽媽討了一台電暖器，正當他拿出說明書，準備開始使用時，卻發現說明書竟變成「電鍋說明書」，貼文一出也讓網友們笑翻。
原PO在《爆怨公社》表示，趁著放假回家當媽寶，討了一台電暖器，媽媽還特地提醒他，因為媽媽自己不太會使用，所以把說明書放在箱子裡，結果他一打開發現，雖然裡面是電熱器，但說明書卻變成「電鍋說明書」，讓他忍不住崩潰「什麼蘋果綠，我的臉才綠」。網友們看到也紛紛笑虧，「吃飽了就不冷了呀」、「原來電鍋也能當暖氣，長知識了」、「這電鍋真新潮」、「暖到你的胃裏」、「加水進去一定有溫暖的蒸汽」、「都說了多功能啊」、「記得煮熟後蓋子要打開才有暖氣功能」、「通用啦！都會加熱」、「所以飯熟了嗎」。另外，也有人說「媽媽也太可愛了」、「應該只是搞錯說明書而已」、「看很久才發現問題出在哪」、「你媽明顯在整理家裡不用的東西裝傻塞給你」、「有就不錯了！還抱怨」、「這台很簡單操作。不用說明書啦」、「笑死，這說明書根本是亂放吧」、「沒事啦，至少還有暖氣吹」。（編輯：許智超）