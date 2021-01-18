20名司法人員與富商不當接觸！石木欽案懲處名單出爐
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-18 12:19:21｜2021-01-18 12:35:28
公務員懲戒委員會委員長石木欽，在最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，被查出接受富商翁茂鍾招待，並於前（108）年9月請辭﹔法務部今（18）日公布調查報告，11名檢察官、檢察長及9名調查人員與富商不當接觸，將依情節行政議處或司法調查，與翁男相關4案將重啟調查。
108年9月17日，司法院人審會認定石木欽接受宴飲、提供涉訟人法律意見等不當行為，將他送監察院﹔根據法務部監察院調查，石木欽案共計20人涉案，包括11名檢察官、9名調查官。今天調查報告指出，曾任監委的前檢察長方萬富、檢察官曲鴻煜、前調查官秦台生與翁茂鍾案件有關，將移由檢察機關偵辦。
與案件無關，但與翁茂鍾往來頻繁的前檢察長羅榮乾將移送監察院審查，進行司法懲戒﹔前檢察長凌博志、王崇儀、當時的調查人員宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生則將進行「職務監督」或「行政議處」。另外，與案件無關，且未購買翁茂鍾公司股票的前高檢署檢察長陳守煌、北檢檢察長周章欽、檢察官黃和村、蘇南桓、潘國威、前檢察官楊榮宗、調查人員柯尊仁、張濟平、王北齊、楊師宏「職務監督」或「行政議處」。