外公託夢阿姨「4號碼」中百萬！孫羨慕照做 結局全笑慘
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 13:43:30
不少民眾喜歡買彩券、刮刮樂，盼能利用小金額致富，卻也有少部分民眾沈迷其中，沒中獎金，反賠了一筆。不過，近日有網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到，30年前外公生前生病時，由六阿姨負責買藥，外公過世後託夢給六阿姨「報明牌」，讓她中了百萬大獎；這次換原PO收到外公託夢，他跟著指示照做之後，結局卻讓網友笑翻。
原PO表示，30年前外公生前生病時，都是由家中最有錢的六阿姨負責出醫藥費，外公過世後沒多久，就託夢報了4個號碼給六阿姨，六阿姨因此中了幾百萬元獎金。接著提到「去年外公特地從中部跑上來託夢給我，說他要撿骨進塔了，要我媽別忘記回去」，他便跟著外公指示照做。豈料，進塔沒多久，外公卻是託夢給大舅家報明牌，大舅一家人又中了頭獎，原本苦哈哈的家裡終於有錢可以大翻新。原PO卻稱「其實我心裡不是很平衡，為啥外公都特地北上託夢給我了，怎沒有順便報幾個號碼給我？」但提到外公在他還沒出生前就過世了，不禁好奇詢問「大家也有遇過類似的事嗎？」笑稱「我是不是該找個有陰陽眼的網友，跟外公溝通溝通一下了？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我公公也有報幾支號碼給我，我醒來全忘了」、「因為生前都是六阿姨在幫忙出錢的，外公想要回報給她」、「我每次醒來都忘了，希望能直接現身講，好讓我拿紙筆寫下來」、「傻孩子，你中了有命花嗎？」「阿公也有報給我，這6個不會中，上班要努力，然後阿公就下線了」、「沒有這個運，就算財神爺報給你也沒用」。對此，也有不少網友歪樓，逗趣回應「依順序可能還沒輪到你吧」、「祂又不認識你」、「你阿公不認識你啊」。（編輯：賴詠璿）