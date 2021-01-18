麵店老闆想衝台積電！他猶豫「該追嗎」 網燦笑：送分題
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 16:03:05
「護國神山」台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，15日早盤股價一度衝上625元，創下歷史天價，儘管台股今（18）日早盤開紅後，台積電開高後翻跌，其連日漲幅仍是引發話題不斷。對此，一名網友在PTT Stock看版提到，到麵店聽到老闆也在和客人討論是否要追台積電，讓他不禁猶豫「請問還可以買嗎？」貼文立刻引發熱議。
原PO表示，股市有句話說「人多的地方不要去」，但看台積電討論真的很多，網路上到處充滿「台積文」，並稱「前幾天台積剛上600，中午去吃麵店，連老闆、客人都在聊台積電上600了」，不禁好奇詢問「是不是要追一下台積電？人真的多，請問還可以買嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「台積電有跌過嗎？沒跌過有什麼好擔心的」、「當然可以去啊！像我這種沒有買過股票的人都可以去了」、「台積就是穩」、「送分題還不寫？人人都應該要有一張」、「當時400也是一堆人說不能，500也是」、「股本這麼大，不用擔心」。
不過，也有網友認為「台積電沒跌過？那625到601是啥，負漲？」「現在我覺得不建議啦，除非你家底厚，投資有風險自己決定」、「可以買，但崩下來你有沒有把握跑得掉」、「你只要問自己，台積電下來的時候是不是還抱得住就好」、「股票真的沒有一定」。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）