婉拒台積電高薪！他當教授「收入剩3成」 全場反倒讚賞
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 17:01:41
收入的多寡是受薪階級民眾選擇工作的第一重點，不過卻有網友聽聞，一位大學教授捨棄高薪的台積電職缺，選擇教書一途，但薪水卻整整少了200萬，不禁開始好奇「背後原因」，而貼文曝光後，大多數人卻讚賞教授的選擇，並點出關鍵原因。
一名網友在PTT上發文提到，「之前有教授出國讀書回來，台積電給了年薪將近三百萬的職缺，但是他卻選擇到國立大學教書做研究，年薪剩下大約3成，就是一百萬多，到底是什麼原因讓他這樣選啊？」討論文章曝光後，立刻有不少網友反倒贊同教授的選擇，並給出原因，「我教授除了學校教課，還是好幾間公司的顧問，想幹嘛就幹嘛，自由度高太多了」、「自由度和工時」、「當教授時間自由，下午沒排課沒研究生行程，打一發籃球桌球健身房，科技廠能這樣玩嗎」、「教授做研究不用量產，雜事就少很多，只要努力讓自己有名，錢不會比較少」、「教授不會去台積啦，蹲久了發展性還是比工程師好」。另外也有人分享目睹的實際案例，「我也有遇過GG開五年2000萬不去的四大理工副教授」、「台積電現在賺比較多，但科技業是有風險的，做公職教授這輩子也算財富自由了」、「當教授根本不用鳥其他人，你去科技廠，一堆人等著電你」。（編輯：潘毅）