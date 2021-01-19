房市／北屯地價指數全市漲最兇 官方揭原因
財經中心/綜合報導
2021-01-19 08:00:00
內政部公布最新一期都市地價指數，北屯整體上漲2.32%，是台中各區漲幅最高；官方報告指出，交通建設利多與重劃區發展是兩大因素。在地房仲也表示，北屯近年多重大建設，房市價量齊揚也反映在地價上漲，今（110）年預計11期、14期、G0、水湳經貿園區等重劃區的發展，仍會延續市場熱度。
內政部報告顯示，台中市總指數雖僅較上期微漲0.76%，但若只看北屯區的地價指數，整體卻上漲2.32%，是各區最高，且是唯一漲幅超過2%的行政區。官方分析，住宅區部分，北屯因台74線快速道路、捷運綠線、鐵路高架化等重要交通建設利多帶動，同時又有單元12長春自辦市地重劃、14期等將於今年配地完成，市場景氣熱絡，致地價上漲；商業區部分，也因捷運通車在即，周邊文心路、崇德路、昌平路等路段商業活動熱絡，連鎖餐飲業及零售業聚集，日後還有百貨公司等進駐，發展前景看好。信義房屋北屯松竹店專案經理邱瑞卿指出，縣市合併之前，北屯雖然人口多，但因地理位置處於縣市交界，房價相對親民；縣市合併後，北屯較偏離市區的印象被破除，加上重大建設利多，使房價明顯出現補漲效果，且全年的買賣移轉棟數至2020年，已連續6年居全市之冠。交易價量齊揚之下，因而反映在地價指數的漲幅上。
邱瑞卿分析，由於北屯過去算是比較邊陲的行政區，可整片重劃的土地也較多，預計這些重劃區今年之後還是會持續帶動北屯房市熱度，包括11期、14期、G0、水湳、單元12等，都屬於重點發展區域。邱瑞卿進一步說明，11期周邊未來會有漢神洲際娛樂城、環球購物中心、台中巨蛋進駐，這些重大建設預計2022年開工，因此直到2025年完工之前，都可視為「發展期」；水湳則主打超大型公園綠地與公共建設等。