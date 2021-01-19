房市／高雄交易最熱三路段　冠軍靠親民房價吸買氣

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孫再生表示，仁武緊鄰三民區，但土地取得成本相對低，以透天車庫別墅為例，若是雙車位、有電梯，總價約落在2000至3000萬，同等級物件市區約需4000至6000萬；若是單車位的全新透天車墅，仁武約1000萬初就能買到，市區1000萬初約只能買到屋齡30年左右的中古透天，由於南部人若財力允許，仍舊偏好透天，加上多會開車，因此這類產品別具吸引力。另根據「高雄實價網」，去年仁武大樓、華廈、公寓等區分建物均價，則約16.8萬。
交易量排名第二、三名的則是建國三路與楠梓路。孫再生指出，建國三路坐落於三民區舊市區，之所以交易量大，主要是建商看準鐵路地下化相關建設，在周邊積極整合老舊透天與公寓，改建新大樓，使新案供給量多；至於楠梓也和仁武一樣，以親民房價取勝，尤其當地本就有加工出口區、多所大學，去年以來橋頭科學園區建設議題也頗熱，一併帶動相鄰的楠梓區域房市。
孫再生認為，從熱門交易路段可看出，北高雄堪稱是去年全市交易最熱絡的區域，主因是重劃區、素地多，建商取得土地與推案較容易；目前南高雄以亞洲新灣區一帶為發展核心，但之後會有205兵工廠遷建，釋放更多土地，南北高雄的未來發展性可望更趨分庭抗禮態勢。