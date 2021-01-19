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房市／高雄交易最熱三路段　冠軍靠親民房價吸買氣

財經中心/綜合報導

2021-01-19 08:30:00

高雄仁武以親民房價取勝，吸引買氣
▲高雄仁武以親民房價取勝，吸引買氣。（圖／住商不動產提供）
「高雄房地產億年旺」網站顯示，去（109）年全年高雄市交易棟數最多的三路段都在北高雄，依序是仁武區京吉三路、三民區建國三路、楠梓區楠梓路。其中，仁武區靠親民房價吸引買氣，除1字頭大樓均價，千萬初更能買到全新透天車墅。
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官方資料顯示，高雄去年交易最熱的三路段，交易棟數都超過230棟。信義房屋明誠鼎山店店長孫再生說明，仁武區包括京吉三路在內，買氣熱絡的最主要原因就是「房價親民」，再加上建商近年大力推出車庫別墅建案，也有一部分興建大樓，整體供給量大。
孫再生表示，仁武緊鄰三民區，但土地取得成本相對低，以透天車庫別墅為例，若是雙車位、有電梯，總價約落在2000至3000萬，同等級物件市區約需4000至6000萬；若是單車位的全新透天車墅，仁武約1000萬初就能買到，市區1000萬初約只能買到屋齡30年左右的中古透天，由於南部人若財力允許，仍舊偏好透天，加上多會開車，因此這類產品別具吸引力。另根據「高雄實價網」，去年仁武大樓、華廈、公寓等區分建物均價，則約16.8萬。

交易量排名第二、三名的則是建國三路與楠梓路。孫再生指出，建國三路坐落於三民區舊市區，之所以交易量大，主要是建商看準鐵路地下化相關建設，在周邊積極整合老舊透天與公寓，改建新大樓，使新案供給量多；至於楠梓也和仁武一樣，以親民房價取勝，尤其當地本就有加工出口區、多所大學，去年以來橋頭科學園區建設議題也頗熱，一併帶動相鄰的楠梓區域房市。
孫再生認為，從熱門交易路段可看出，北高雄堪稱是去年全市交易最熱絡的區域，主因是重劃區、素地多，建商取得土地與推案較容易；目前南高雄以亞洲新灣區一帶為發展核心，但之後會有205兵工廠遷建，釋放更多土地，南北高雄的未來發展性可望更趨分庭抗禮態勢。
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