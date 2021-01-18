盜亦有道？偷車賊見「後座有人」　竟開回去痛罵：檢舉你

這是所謂盜亦有道還是純粹太有正義感？美國奧勒岡州發生一起竊賊偷車又回到原地找車主的事件，原來是因為他在贓車上發現一名男童被粗心的媽媽留在車上，不但車門沒鎖，引擎甚至也沒有熄火，這名竊賊竟特地將孩子載回商場，還痛罵這名車主「身為母親太失職」，就連警方也忍不住笑著誇讚「真是有風度的小偷」。

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根據《紐約郵報》報導，這名竊賊於16日早上在美國奧勒岡州波特蘭郊區的一間百貨商場發現，一輛沒熄火的轎車就大喇喇地停靠在停車場，而且車上看起來空無一人。竊賊路過發現車門沒鎖後，立刻跳入車內並駛離商場，當他正想停下車來查看「戰利品」時，轉頭一看才發現後座竟然坐著男童，一臉茫然地看著他，似乎還不知道發生什麼事了。

▲偷車竟然附帶一名4歲男童！這名竊賊當下也相當傻眼。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

當下該名竊賊立刻將車輛駛回商場，並找到這名4歲男童的母親，劈頭就惡狠狠地指責對方不該將孩子單獨留在車上，更警告她要報警檢舉這番家長失職的行為，直到車主媽媽不斷承諾自己不會再犯後，這才打了個迴轉將贓車再度駛離。

當地警方在接獲報案後，也忍不住對整起事件的荒謬性表示「當然啦，我們都很感謝這名竊賊將車上的孩子帶回來了，這種行為相當有風度」。消息曝光後，不少網友也又氣又笑回應「這...該說是盜亦有道嗎？」、「感覺哪裡怪怪的」、「聰明啊！知道照顧孩子比坐牢還可怕千百倍」、「偷車附小兒虧本生意，事主精得跟猴一樣」。（編輯：楊智傑）