NOW早報／超商福袋難回本？開箱秒哭　內行「一招」賺爆

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原PO在「Dcard」貼文指出「今天去全家買了個福袋花了199元，拿到的內容物有科學麵×2 $20 、新貴派×1 $35 、多力多滋×1 $30 、茶裏王×1 $20、combos×1 $30 、snickers×1 $35 、仙楂果×1 $35 、迴力車贈品×1、抽獎券×1，加起來只有205元，真的哭了！」
不過，就有網友分享秘招「我用外送平台生鮮雜貨首購優惠券折$150，原本兩包加購物袋$400，但可以在使用折價券加上運費只要$261，這是我在臉書社團看到的，分享給你們，瞬間覺得很超值，打開心情也很好」。
今日天氣／冷氣團減弱！白天起全台回暖 西半部注意早晚溫差大
今（19）日清晨持續受到冷氣團影響，各地氣溫偏低，西半部地區清晨仍有10度的地溫，其他地區約14度，但白天開始冷氣團減弱，到週五前都會持續回暖，民眾要特別注意日夜溫差大。
氣溫方面，白天溫度逐漸回暖，桃園以北及宜花東高溫有17至20度，新竹以南約21到23度；降雨方面，水氣持續減少，只有東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
影／陳時中脫口而出！北部某醫院名稱曝光
對於北部某醫院爆發群聚感染事件後，中央流行疫情指揮中心一直不願確認該醫院正式名稱。不過，指揮中心指揮官陳時中昨（18）日召開臨時記者會時，不慎開口說出該醫院為「衛生福利部桃園醫院」，隨後經記者提醒後，也確認就是該醫院爆發群聚感染。
隨後，陳時中坦言，這個名字整個禮拜都在腦海中盤旋，天天接觸該院的案例，所以不小心說出來，自己也沒意識到，「並沒有選擇在今天公布」；不過，確實該醫院的名稱外界大多數都知道了，那今日說出來後，讓各界能夠知道整體狀況也很好。
防堵新冠肺炎疫情！台大醫院緊縮加護病房探病規定
新冠肺炎疫情越演越烈，中央流行疫情指揮中心，今天再度公布桃園部立醫院院內感染持續擴大，目前已經五人染疫，新增1例案863，為案838等人之同醫院護理師，因匡列為案856接觸者，於17日再次採檢並於18日確診。
為了防堵疫情，台大醫院原訂管制進出人員，規範探病預約每日固定2次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時，昨（18）日晚間也宣布自2021年1月19日起，為了管制進出人員，改為一般病房每日固定2次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時，加護病房每日固定1次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時。
韓529萬訂閱網美捍衛文化 大陸怒攻擊「泡菜是我們的」
南韓知名吃播（以吃美食為主的影片）網紅Hamzy，以特有的品嚐食物影片，深受亞洲不少粉絲喜愛，YouTube頻道擁有529萬各地粉絲訂閱，更獲大陸平台簽約成直播主。她日前點讚一名韓網友留言，內容為大陸人覺得泡菜、包飯是他們的文化「看了很生氣」，動作讓大陸粉絲心碎，指她「辱華」揚言抵制，讓人看傻眼。
Hamzy經常透過採買、烹煮到品嚐的方式呈現韓國美食，是南韓知名的吃播主。她日前上傳一支蔬菜包飯的影片，韓國粉絲留言表示「看到這個好生氣，大陸人竟然說包飯是他們的文化」，Hamzy也點讚該留言，動作卻惹怒大陸粉絲，紛紛指她「辱華」，除了大鬧YouTube，更到微博、IG留言攻擊她。
因事情鬧得沸沸揚揚，Hamzy為此發文、直播道歉，表示因為粉絲來自各國，所以會先習慣性的一次點讚留言，除了引起風波的包飯內容，也有點讚罵她的留言，自稱是「無心之舉」，強調絕無侮辱大陸之意，「我是真心尊重中國飲食文化，希望能大家感受到」。
全聯買菜見69元「大小不同」！婆媽霧煞煞 行家揭密真相
全聯福利中心因其便利的特性，不少有上班的家庭主婦沒有時間逛菜市場，就會到全聯買菜回家烹飪，不過，近日有網友表示，自己到全聯買菜時卻發現同價格的菜，體積竟然差了「一倍之多」，讓她超不解，貼文引發熱議。
原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「想請問大家，這兩個都是69元，大家會選哪一個」只見貼出的照片當中，兩顆韓國大白菜都在架上，其標價都是69元，但左邊的這一顆體積卻整整大於右邊的一倍以上。
貼文一出，網友紛紛回應「選小的，小的比較嫩」、「我會選小的，比較好吃」、「大顆的蒂頭看起來比較沒那麼新鮮喔，買小的」、「不要覺得同價格就買大的，要吃品質要買小的」、「大的蒂頭已經黒了，適合當天煮完吃完」、「大的已經切開很多天了，絕對買小的」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。