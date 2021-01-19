部桃醫師面露憔悴！施景中不捨　各醫院「協調內容」曝光

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當年的張上淳教授還年輕，為了醫治病患，兩度懷疑染疫，開協調會議時，七大醫學中心門派的院長，許多是他的老師，據了解，當時張上淳一時情緒湧上，哽咽問各大門派長老「大家究竟愛不愛台灣？」大家面面相覷，沉默許久，終於點頭同意，清出病房、動用人力，同心做好收治SARS轉院的準備。
對於近日部桃5名醫護染疫的情況，施景中透露，桃園衛生局18日召開協調會議，一起為染疫的醫院善後，聽在場開會的醫師說，所有各大醫院沒有人囉嗦，大家決定互相扶持，一起撐下去。
「群組裡，我看到我球隊的兄弟，身在重災區的醫院，穿著工作服，抱著球隊一起製作的橄欖球，露出開朗的微笑，我看他憔悴很多，但看到這麼多醫院一起幫忙，我知道他們一定會挺的過去。」
施景中強調「我們早已經不是2003年SARS時的台灣了，還有人要說台灣防疫只是運氣好嗎？若還有其他人不幫忙的，請起碼不要扯後腿，
這種痛苦，不是在談話節目中的大老可以了解的，大老們常說醫師沒有遵照SOP，有些人還跟著附和，我想問這些人，包括那些大老，真的知道這些SOP是什麼嗎？」
貼文一出，馬上吸引超過兩萬人按讚，紛紛給醫護人員加油打氣「真的力挺醫護到底！這一年多來真的辛苦了」、「每個醫護堅守的最後一道防線，都是讓台灣防疫成功的關鍵」、「辛苦染疫的醫護，也感謝還在部桃努力的同仁，真心感謝」、「台灣醫護硬起來！防疫之線堅不可催」。（編輯：張嘉哲）