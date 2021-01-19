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辦桌不發喜帖！新人「開大招」逼給紅包　賓客一看臉綠了

編輯中心/綜合報導

2021-01-19 07:23:17

▲婚宴紅包要包多少，常常要考量許多原因，近日就有網友分享遇見賓客才包600元就要吃高級飯店菜色，引發熱議。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友分享自己老婆與多年好友鬧翻，沒想到好友結婚時沒發喜帖就算了，還用一招討紅包。（圖／NOWnews資料照片）
往往參加好友的婚禮時，總是會帶著禮金前往，以此表祝賀之意，但如果遇到先前要好但已經鬧翻的朋友，你是否還會選擇人不到也包紅包呢？近日，就有網友分享自己老婆跟認識多年的好友去年底鬧翻，但最近他要結婚了，明明就沒聯絡，卻用「一招」逼給紅包，貼文引發熱議。
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原PO在「爆廢公社公開板」貼文指出「我老婆去年11月跟一個認識多年的好友鬧翻了，因為個性問題，雙方決定不再聯絡，但是當時就知道她的好友今年2月底要補辦婚禮，當時老婆告訴好友，如果有邀請一定匯到，但如果沒有也沒關係，禮金還是會送到，畢竟當時我們結婚，那人還是有來且包6000」。
「結果後來老婆好友不但沒有寄喜帖給我們，還傳LINE跟我們要紅包」只見上傳的對話截圖中，對方直接就傳了自己的帳戶照片過來，讓原PO老婆氣的直回「傳這兩張照片的意思是？我有說我不會包紅包給你？基本的禮數我不會不知道，是有缺到還來主動討？」
▲網友分享跟老婆鬧翻的好友不但結婚沒發喜帖，甚至用LINE傳帳戶討紅包。（圖／爆廢公社公開版）
▲網友分享跟老婆鬧翻的好友不但結婚沒發喜帖，甚至用LINE傳帳戶討紅包。（圖／爆廢公社公開版）
貼文一出，網友紛紛回應「到底有多缺...傳帳戶真的超母湯」、「我的話還是會包，還她之後老死不相往來」、「沒交集了，還有臉來討紅包」、「太扯了！傳帳戶真的很誇張」、「不想留給別人話柄我還是會包，就還他後不往來了」。（編輯：張嘉哲）
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