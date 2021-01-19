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高雄車站怎突然變超冷清？眾揭「致命原因」：實在小尷尬

編輯中心/綜合報導

2021-01-19 07:44:15

▲網友分享自己去高雄玩時，發現車站附近的光榮繁景已不再。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友分享自己去高雄玩時，發現車站附近的光榮繁景已不再。（圖／NOWnews資料照片）
不管是哪個縣市的火車站，作為一個都市的中心點，總是人潮最密集的地方，其周邊的商圈也相當活躍。不過，近日就有網友討論「為什麼高雄車站附近這麼冷清啊？」貼文引發廣大迴響。
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原PO在PTT貼文指出「最近這幾天去高雄玩啦！住在車站附近一家飯店，晚上搭公車去逛夜市，但是發現高雄車站周邊超冷清欸，遇到的外籍移工還比台灣人多，為什麼一個直轄市的火車站人會這麼少，何況是假日，還是因為周邊有施工才有這景象？有高雄人能解答嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「高鐵新左營站太強，結案」、「高鐵不進高雄火車站是重要原因」、「以前高雄車站真的繁榮啊，自從高鐵新左營站夯起來之後，沒人要搭台鐵了」、「以前都到火車站轉捷運，現在到高鐵新左營站....」、「以前高雄車站搭車人是爆滿的，現在高鐵新左營幾乎都大爆滿」、「高鐵太方便了，又能轉乘捷運人當然少」、「高鐵的便利導致車站人潮銳減，實在小尷尬啊」。

▲在地人認為，因為高鐵的便捷，許多外地觀光客也都從高鐵轉乘捷運，並不會行經高雄車站。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲在地人認為，因為高鐵的便捷，許多外地觀光客也都從高鐵轉乘捷運，並不會行經高雄車站。（示意圖／NOWnews資料照片）
綜合網友意見，多數人認為這是因為高鐵的便捷，導致不少民眾都改搭到高鐵新左營站轉乘捷運，也不是從高雄車站進出，人潮當然銳減，而該貼文也引起臉書粉專「高雄點Kaohsiung」的關注。
粉專解釋，以前高雄車站是主要也能說是唯一樞紐，但捷運、高鐵通車後就沒一定要從高雄車站進出！人潮自然都分散到其他車站了，就算是搭捷運轉火車也不會上到地面，租金高人潮少店家撐不住就成了各位今天看到的模樣。（編輯：張嘉哲）
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