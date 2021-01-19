為何好市多首店在高雄？內行抖「主要原因」：這就是正解
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 10:40:12
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費，而全台第一家好市多在1997年進駐高雄的。近日，就有網友好奇，「好市多第一家店當年怎麼開在高雄？」貼文一出，也引起網友討論。
原PO在《PTT》表示，大部分的國外連鎖店為了試水溫，都會從台北開始試營運再南下插旗，不過好市多第一家店卻是從高雄起家，讓他忍不住猜測「是因為高雄港嗎？還是當初代理的大統是在高雄起家的關係？」最後只好發文求解「好市多第一家店當年怎麼開在高雄？」 許多網友看到也跟著猜測，「是因為店租便宜吧」、「量販賣場需要佔地廣，找地價便宜的地方為主」、「可能是因為好市多，剛開沒很紅吧」、「難道是因為高雄消費力很強」、「我覺得是南部的地比較便宜」、「前幾年真的沒啥人逛，結帳都不用排隊，不知為何會突然爆紅」、「不對吧，很多店都是南部起家的」。對此，就有內行的網友透露，「因為代理商大統集團，是高雄人」、「台灣好市多的話，大統佔45％，根本賺到翻」、「以前看過報導，因為大統集團是合資夥伴」、「因為大統集團引進，而且還是高雄人，這就是正解阿」、「台灣股東是高雄大統集團啊」、「大統集團還是高雄的地王之一，一堆店面都他們的」。（編輯：許智超）