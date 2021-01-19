小吃店肉類霸主是誰？老饕分享「口感王者」：好吃到升天
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 10:31:51
台灣經典小吃「黑白切」食材種類眾多，價格便宜，是許多民眾的最愛。而就有位網友好奇詢問大家，小吃店最常見的「嘴邊肉、肝連、骨仔肉」這3種不同部位的肉類，點哪一樣CP值最高呢？文章一出掀起熱議，不少老饕紛紛分享自己的心頭好。
有位網友在PTT發文，指出大家都很熟悉的小吃店除了滷蛋豆干這些必點小菜之外，最常點的就是「嘴邊肉、肝連、骨仔肉」這3種不同部位的肉類。於是原PO好奇詢問大家，「如果價格一樣，點哪一樣CP最高呢？有沒有小吃店達人說明一下？」網友紛紛在底下留言回覆說，「肝連煮湯比較好喝」、「之前一直以為肝連肉是肝不太吃，吃了才發現好好吃」、「骨仔肉超好吃」、「我朋友賣豬肉的，他在外面只吃肝連肉，另兩種絕對不點」、「都來一份啊」、「肝連＞嘴邊肉＞骨仔肉」、「小朋友才做選擇」。3種肉類各有支持者，但綜觀網友留言，喜歡肝連的人最多。更有專業老饕點評3種肉的吃法，「肝連煮湯不錯，瘦肉和筋膜的口感耐咬；嘴邊肉做黑白切，薑絲醬油膏再加一點辣椒醬；骨仔肉有肥肉／瘦肉／軟骨／蹄筋一口咬的錯覺，單吃，沾薑絲醬油，再沾辣椒，多層次口感，嘴巴中的高潮大概就這樣」。生動的描述，讓許多網友直呼看餓了。（編輯：倪浩軒）