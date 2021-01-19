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暖暖包之亂！網一看「5倍黃牛價」氣炸：還不如去買衣服

編輯中心/綜合報導

2021-01-19 11:55:22

▲有網友看到網路上有人賣暖暖包，一問價格卻傻了。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》及NOWnews資料照）
▲有網友看到網路上有人賣暖暖包，一問價格卻傻了。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》及NOWnews資料照）
近期受到寒流影響，全台的暖暖包依舊是大缺貨，許多商場一上架就被民眾掃空，但由於近兩天有稍微回暖，就有網友想趁回溫先囤貨起來備用，沒想到她一問是否有現貨，對方就直接喊出五倍的價格，讓她相當傻眼，貼文也引起網友熱議。
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原PO在《爆怨2公社》表示，剛好看到有人在賣暖暖包，單純好奇想問價格，沒想到賣家直接說「知名品牌10片裝的暖暖包，剩下最後7包，一包800元，面交優惠750元」，她聽完價格後當場傻眼，忍不住直呼「到底是什麼鬼價格啊！」
▲原PO看到一包要8百元，忍不住說「到底是什麼鬼價格啊？」（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原PO看到一包要8百元，忍不住說「到底是什麼鬼價格啊？」（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
原PO最後並沒有向這位賣家購買，因為該品牌暖暖包價位落在120至150元，但賣家竟然喊出五倍的價格，實在是貴到不合理，雖然現在網路或實體通路都缺貨，但有些人就趁機把囤貨拿出來賣，並哄抬價格，才會造就現今市場的黃牛現象。
許多網友看到也紛紛回應，「太誇張了吧，這價格比口罩還要扯」、「搶錢啊……扯到一個不行」、「再過幾天回暖，價格就會崩盤」、「800元？我不如去買件發熱衣」、「這錢不能這樣賺啊，傻眼」、「上星期藥房1包賣105元，我都沒想買，多穿件發熱衣就夠了」、「看到這種價位還不如去買衣服穿了」。（編輯：許智超）
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