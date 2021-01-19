差點被撞死！黃山料曝金門「深夜路況」　網嘆：很多這樣

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃山料驚魂未定指出，「幸好弟弟的油門沒有多踩那一點點，若是多踩5公里，弟弟就會在駕駛座直接被對方撞爛」。目測對方駕駛的速度應該超過時速80公里，「才有那樣飛騰的狀態」。
黃山料進一步強調，「金門的所有十字路口，在晚上十點過後都會變成閃燈狀態，沒有紅燈、沒有綠燈，沒有規範用路人，等於要看每個人的良心自由心證。沒有紅綠燈的十字路口，是非常危險的！」
黃山料質疑，「為何過晚上十點，金門紅綠燈會變得沒有作用？這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」而許多網友也紛紛留言回覆說，「看到沒紅燈的十字路口，真的要特別小心」、「台灣的鄉下都是如此，因為人煙稀少感覺交通更是可怕」、「我也覺得閃燈這個裝置到底要幹嘛，明明也是要花電的錢，為何就不好好運作紅綠燈」、「鄉下很多紅綠燈十點後就自動變閃燈，此時經過路口只能放慢速度，並祈禱不要有冒失鬼衝出來」。
另外還有許多網友對金門路況驚魂心有戚戚焉，「我是一個在金門工作快三年，會騎車的外地人，我在金門起碼三次差點被對向跨線超車的計程車撞」、「在金門開車真的要更小心」、「金門超速跟酒駕真的嚴重，多年前也差點跟小路衝出來的車相撞」、「金門交通日常，遇很多次了」。
而也有內行網友解釋，路口車流量在不同時段有增減時，紅綠燈有時會調整成閃光紅黃燈。但是閃光黃燈表示警告，「車輛應減速接近」；閃光紅燈則表示「停車再開」，車輛應「減速接近，先停止於交岔路口前」，確認路況後方得續行。如果駕駛看到閃燈就當成是綠燈全速通過，那其實是「用路人對交通規則認知需要再加強」、「其實閃燈就是號誌作用，只是沒人想理它，這跟設計無關，而是駕駛習慣的問題」。（編輯：倪浩軒）