過年最討厭什麼零食？全場狂喊「3魔王」：一吃就吐出來
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 11:36:43
一年一度的過來在過20天就即將到來，家家戶戶都會到賣場去添購應景的零食、春節用品等等，而有些零食通常都只有在過年時比較常看到。對此，就有網友討論「過年最討厭的零食是什麼？」貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「最近逛賣場看到這種三合一的包裝零食，就知道過年又快到了，想問大家會吃這些東西嗎？左上角那個甜的要命，吃一口就會馬上吐出來，真的不好吃」。貼文一出，網友紛紛回應「這三個根本過年魔王，右上角那個生仁更甜＝＝」、「這些是超可怕的過年拜拜必備糖果」、「冬瓜糖、生仁、寸棗，我要吐出來了我」、「右上生仁真的超可怕，甜到爆」、「這三樣都甜到不行，從來不吃....」、「每次過年好像都要買這個，吃過一次就怕了」、「不懂這是什麼過年習俗...真的都不好吃」、「冬瓜糖超甜，生仁也是...」、「寸棗完全不行啦」。另外，也有不少網友表示「我比較喜歡蔴荖」、「還是蔴荖好吃一點」、「我家人都不吃這三種，蔴荖真的比較優」、「唯一支持蔴荖了」、「怎麼可以沒有蔴荖」、「居然沒有蔴米荖，那才是經典」。（編輯：張嘉哲）