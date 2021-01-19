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迷刮刮樂狂賠50萬！台彩親曝「2原因」：不能讓張張中獎

編輯中心/綜合報導

2021-01-19 11:27:59

▲台灣彩券公司再推出2款刮刮樂新品，總獎項超過331萬個，總獎金逾11億元，頭獎最高300萬元。（圖／台灣彩券公司提供）
▲台彩公開為何刮刮樂不能張張中獎的「2理由」。（示意圖／台灣彩券公司提供）
不少民眾喜歡買彩券、刮刮樂，盼能利用小金額致富，卻也有少部分民眾沈迷其中，沒中獎金，反賠了一筆。日前就有一名網友在網路分享，沈迷刮刮樂一年來卻慘賠50萬的窘境；不過，台彩也公開為何刮刮樂不能張張中獎的「2理由」。
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一名網友日前在臉書社團《爆怨公社》表示，因為沈迷於刮刮樂，一年累積下來卻發現，不僅沒有靠刮刮樂中大獎致富，反倒賠了43萬元，而今年才剛開始半個月，他又花了大筆鈔票買下刮刮樂，仔細一算再度虧損7萬多元，前後加起來已經損失50萬元，好奇求助網友該如何戒掉刮刮樂，貼文引發高度關注。
▲台彩公開為何刮刮樂不能張張中獎的「2理由」。（示意圖／台灣彩券公司提供）。
▲台彩公開為何刮刮樂不能張張中獎的「2理由」。（示意圖／台灣彩券公司提供）。
綜合媒體報導，台彩曾指出，每期的刮刮樂中獎機率，都是依照該期總中獎張數，除以總發行張數計算，獎項則是採隨機分配，且各期刮刮樂的獎項皆是以公益彩券整體獎金支出率60%為原則規畫。
至於為何刮刮樂不能張張中獎？台彩強調，要提供擁有吸引力的大獎，所以不可能讓張張都贏錢，且公益彩券最終目的為「提升社會福利」，以及「提供弱勢族群就業機會」，盈餘也會使用在地方政府的福利支出、全民健保和國民年金等，讓全民都受惠。（編輯：賴詠璿）
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