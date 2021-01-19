兄爽領6位數獎金！妹心動求職缺 一聽要求秒放棄：無緣
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 14:16:06
農曆新年即將到來，不少公司也會趁著此時發送年終獎金，體恤辛苦一整年的員工。然而，就有一名女網友指出，自家哥哥光是獎金就拿到了6位數，但當原PO積極詢問是否有職缺時，卻被一要求給打槍，讓她無奈大嘆「跟這種福利無緣啊！」
原PO於《Dcard》上發文，其貼出與自家兄長的聊天對話，只見畫面中，對方先是分享一張圖片，透露公司的每位正職員工，獎金部分都能拿到10萬元。緊接著，哥哥也向原PO建議「要不要來科技業呀」，原PO一看到也震驚直呼「這你們那間？你可以領到全部10萬？」甚至直喊「已羨慕」。隨後原PO也拜託哥哥推薦她到公司，但對方僅回「妳會寫程式我才能推薦啊～」她也立馬搞笑回傳了一張，親筆在白紙上寫著「程式」2字的照片，幽默的回應，能看出兄妹倆的好感情。但文末，原PO也感嘆表示「可...可惡，好羨慕，身為小時候算數學都算到爆氣崩潰大哭的我，跟這種福利無緣啊」。貼文一曝光，就引來許多網友討論，「我以為是叫哥哥介紹帥同事之類的，原來只是推薦工作」、「別人的哥哥不會讓我失望」、「應該問哥哥公司裡有妹婿人選嗎？」「卡個介紹哥哥+1」、「先不管程式怎麼寫，可以介紹一下哥哥或哥哥的單身同事嗎…………XD」。（編輯：陳雅雲）