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跳跳糖入口竟爆炸！人妻細看「包裝」臉綠：每晚都像著火

編輯中心/綜合報導

2021-01-19 15:55:02

▲英國一名人妻到超市購買跳跳糖，回家一塞進嘴裡卻發生爆炸。（示意圖／翻攝自《Newsie》臉書及《pexels》 ）
▲英國一名人妻到超市購買跳跳糖，回家一塞進嘴裡卻發生爆炸。（示意圖／翻攝自《Newsie》臉書及《pexels》 ）
市面上甜食百百種，不僅種類眾多，口味更是應有盡有，其中「跳跳糖」更是深受大家喜愛，不過，英國近日就有一名人妻抱怨，在連鎖超市買了幾包跳跳糖，沒想到回家拿來吃時，一塞進嘴裡就爆炸，導致口腔遭灼傷，一顆牙齒因此被炸裂，讓她相當傻眼。
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根據《鏡報》報導，英國一名人妻布特羅伊（Lisa Boothroyd）在去年12月時，到連鎖超市幫孩子們買跳跳糖，卻意外拿到小型煙火，布特羅伊回到家後也沒有檢查包裝，拆開後就倒進嘴裡，結果她的嘴巴立刻發生「爆炸」，雖然她當下馬上吐掉，並試圖用水減輕疼痛，但還是有劇烈的灼痛感。
▲布特羅伊仔細檢查包裝，才發現根本不是跳跳糖，而是小型煙火。（圖／翻攝自《Newsie》
▲布特羅伊仔細檢查包裝，才發現根本不是跳跳糖，而是小型煙火。（圖／翻攝自《Newsie》 臉書）
布特羅伊事後仔細看了包裝，才發現她吃的竟是小型煙火，而她的口腔因為受到化學灼傷，不僅需要吃強效的止痛藥，甚至還有一顆牙齒被炸裂，她也提到，自己已經超過一週無法咬東西，只能吃一些搗碎的食物或麵包，傷口更是痛到讓她無法入睡，每個晚上都像「著火了」一樣。
布特羅伊強調，好險吃到這包煙火的不是孩子們，否則後果不堪設想，同時她也透露，「希望業者正視這個問題，不要再把小型煙火和糖果放在同一列貨架上，不要有人跟我一樣犯下同樣的錯誤」，對此，超市業者回應，已經跟事發門市進行溝通，並立即將小型煙火下架。（編輯：許智超）
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