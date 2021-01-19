遭女友分手隨機強盜虐殺女教師 兇嫌不服上訴遭5度判死
記者郭凱杰／高雄報導
2021-01-19 16:31:33
男子劉志明103年12月涉持鐵鎚重擊退休女教師頭部、搶車、劫財2000元、並性侵得逞，全案一、二、更一及更二審都認定劉嫌難以教化，判處死刑，不過因劉志明不服判決上訴最高法院，判決遭撤銷後發回更審，今(19)日高雄高分院宣布判決結果，更三審依強盜殺人罪，處死刑褫奪公權終身，5度判死。
民國103年12月，劉志明跟女友分手，屢次要求見面都遭拒絕，同年12月3日劉帶著鐵槌，再度去找前女友未果，他就到高雄左營區哈囉市場小公園休息。劉志明當時飲酒後，看見買完菜的59歲退休女教師獨自準備駕車離去，竟趁機跟著到駕駛座，持鐵鎚重擊被害人頭部，把她推到右前座並坐入車內，再不斷狠打頭，並搶走對方皮包裡2000元、性侵，最後將女師反鎖車內後逃離；經過約9小時，女老師家人循線找到車子，發現她陳屍在內。
劉志明審理期間都認罪，一審高雄地方法院以劉男行凶手法已達泯滅人性程度，無再教化遷善可能，依強盜殺人罪判處死刑。案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，維持死刑。案經最高法院兩度發回更審，更一審、更二審仍判處劉志明死刑。劉男不服判決，上訴最高法院。
最高法院去年3月指出，劉男強盜犯行、罪數的認定攸關是否構成強盜殺人且事關極刑重典，有釐清必要，因此再度發回更審。高雄高分院更三審今天宣判出爐，仍依強盜殺人罪累犯，判處劉志明死刑，褫奪公權終身。